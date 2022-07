In qualità di Nientologo veniamo a sapere di un nostro giornalista, poareto, caricato d’insulti alla presentazione di un libro. C’avete rotto er c…, gli sbraita uno col cappello da balilla sulla capoccia. Chi vi ha rotto? Voi della Voce! E perché? Perché siete la rovina del giornalismo.

Catroia, chiede il nostro: sto sbagliando virgole, desinenze, modi, tempi? No! Sei in calzoni corti!

Il nostro, poraccio, in effetti è in bermuda. Sessanta gradi all’ombra, un mare di gente spiaccicata, cosa faccio? Metto i pantaloncini. E stava per abbinarvi i sandali coi calzini grigi, poi all’ultimo [...]