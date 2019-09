BRA. Mercati e laboratori, 4 giorni no stop formaggi e non solo

La 12/a edizione di Cheese si terrà dal 20 al 23 settembre a Bra: nei primi tre giorni della rassegna sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 24, lunedì, invece, chiusura anticipata alle 20.30. L’ingresso è libero; navette collegheranno i parcheggi con il centro cittadino: il costo per l’andata e ritorno è di 1,50 euro. Saranno quasi 400 gli espositori al Mercato italiano e internazionale, alla casa della Biodiversità, alla Gran Sala dei Formaggi e all’Enoteca, forte di oltre 600 etichette di vini selezionati, alla Fucina pizza, pane e pasticceria, alla Piazza della Birra, alla Piazza del gelato, tra i food truck per il cibo di strada. Ma ci saranno anche i Chioschi regionali, la Casa Libera del burro. Via Principe di Piemonte ospiterà, come in tutte le edizioni, i Presìdi Slow Food, una cinquantina in tutto, italiani e internazionali. Verso la parte alta della città è stato predisposto il percorso ludico e didattico a tappe ‘L’erba che vorrei’. Un altro pezzo di Cheese sarà nella frazione Pollenzo, a 6 km dall’abitato di Bra, presso la sede dell’Università di Scienze Gastronomiche: qui sono stati organizzati gli Appuntamenti a Tavola e i Laboratori del gusto, sugli abbinamenti tra vini e formaggi. In questo caso il termine ultimo per le iscrizioni è il 19 settembre alle ore 12.

