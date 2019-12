BRA (CUNEO) Ubriaco alla guida provoca due incidenti, inseguito e fermato

Momenti concitati ieri sera per le vie di Bra, dove un automobilista, risultato poi in stato di ebbrezza, a bordo della sua Renault ha dapprima urtato una Lancia in via Don Orione e, dandosi alla fuga, ha tamponato una Dacia in viale Madonna dei Fiori, per poi cercare di dileguarsi. Braccato da due pattuglie della Polizia Municipale e da quella del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Bra, è stato poi fermato nella zona della chiesa della Croce dagli agenti della Polizia Municipale. E’ un pregiudicato cinquantenne di Fossano che, trasportato nella caserma della Polizia Municipale è stato sottoposto agli accertamenti con etilometro, che hanno evidenziato un tasso superiore di oltre 5 volte quello di 0.50 grammi al litro consentito. L’uomo si è visto pertanto ritirare immediatamente la patente di guida e il suo veicolo è stato posto sotto sequestro: inoltre è scattato l’immediato deferimento alla Procura della Repubblica di Asti per i reati di omissione di soccorso, fuga in caso di incidente, guida in stato di ebbrezza con tasso superiore a 1.50 grammi al litro e per aver provocato un incidente stradale in stato di ebbrezza.

