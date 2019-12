BRA (CUNEO). Molesta una 14enne in treno, arrestato

La polizia ferroviaria ha identificato un uomo di 44 anni, residente nell’Albese, accusato di avere molestato una 14enne sul treno, tra Bra e Torino. Arrestato, e posto ai domiciliari, l’accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. A far scattare le indagini è stata la vittima degli abusi, che una volta a casa ha raccontato quanto le era accaduto alla madre. Dallo choc subito, la ragazza non è andata a scuola per diversi giorni.

Commenti