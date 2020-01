BRA. Bancarotta fraudolenta,3 imprenditori denunciati

La Guardia di Finanza di Bra (Cuneo), in due distinte operazioni, ha denunciato tre persone per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. E’ stato accertato che almeno 300 mila euro, in più anni, sono stati sottratti illecitamente dal patrimonio di due società che operavano nel settore edile. Le indagini, coordinate dalla Procura di Asti, hanno individuato una “sistematica e volontaria spoliazione” di una società di lavorazione dei marmi – dove tra il 2012 e il 2016 sono state alterate le scritture contabili, anche per dare compensi maggiori agli amministratori, danneggiando così i creditori – e di una ditta specializzata in ristrutturazione e rivendita di immobili. Anche nel secondo caso gli amministratori pro tempore hanno distratto una buona parte del patrimonio, danneggiando i creditori: sono “noti industriali albesi” che hanno anche impiegato un prestanome.

