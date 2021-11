La fase regionale della Coppa Italia di gym boxe, in programma domenica 7 novembre a Pinerolo sul ring allestito all’interno della palestra Extreme Martial Academy, ha visto tra le associazioni pugilistiche protagoniste anche la Spar.Ta Boxe, che ha iniziato l’attività solamente nello scorso mese di settembre. C’era grande attesa per cimentarsi nella gym boxe, attività pugilistica che deve essere controllata, il più tecnica possibile e in cui non è previsto il ko, che sta riscuotendo un successo crescente in termini di tesserati. Maurizio Perardi, alla sua prima esperienza contro pugili [...]





