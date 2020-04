La Federazione Pugilistica Italiana rende noto che è stata deliberata, durante il consiglio federale del 3 aprile, la sospensione delle manifestazioni pugilistiche ricadenti sotto l’egida della FPI, regionali e nazionali, fino al 31 maggio 2020, in conseguenza dei provvedimenti adottati dalle Autorità governative, in ultimo il DPCM 1 aprile 2020 recante nuove misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale che estende le misure del DPCM 25 marzo 2020, dal 4 al 13 aprile p.v, e stabilisce che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, e sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all’interno di impianti sportivi di ogni tipo”.

