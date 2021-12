C’è grande attesa per il rientro sul quadrato del pugile professionista Luca Pasqua. Il peso welter settimese, che non combatte in match ufficiali dal novembre 2013, venerdì 3 dicembre salirà sul ring del PalaRuffini di Torino contro il collaudatore georgiano Konstantine Jangavadze nella riunione pugilistica organizzata dalla Promo Boxe Italia e incentrata sull’attesissimo Campionato d’Italia dei Pesi Piuma tra l’invitto Davide Tassi e Jacopo Lusci e sul derby tutto piemontese valido per il Campionato Italiano dei Pesi Superpiuma tra Hassan Nourdine e l’esperto Daniele Limone.

