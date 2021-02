Mancano poche ore e poi Cristhian Arvelo Segura coronerà il suo sogno di salire sul ring per il Titolo Italiano dei Pesi Superwelter. Combattere per il tricolore è un obiettivo importante per qualsiasi pugile, ma lo è ancor di più per chi come [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti