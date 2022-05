Domenica 8 maggio la Boxe Chivasso ha schierato il suo vivaio a Piossasco per il 2° Criterium Regionale Giovanile della Federazione Pugilistica Italiana. Il tecnico Angelo Fabiano, coadiuvato da Federico Sarigu, ha portato in gara la coppia di Cangurini composta da Federico Bertolaso e Pietro Marra, il Canguro Kevin Zuza, in coppia con David Ferrari Mascia della Boxe Galliate così come accaduto a Chivasso in occasione del 1° Criterium, e le coppie di Allievi formate da Rebecca Lampis ed Amelia Marra e da Federico Addante e Manuel De Nunzio, questi [...]





