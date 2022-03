Esordio nell’agonismo per Gioele Scalone, diciassettenne pugile AOB della Boxe Chivasso. L’allievo del tecnico Angelo Fabiano, dopo aver fatto esperienza nella gym boxe, disciplina propedeutica all’agonismo vero e proprio in cui ha partecipato nel luglio 2021 ai Campionati Italiani di Fermo, ha compiuto lo step successivo, indossando guantoni e caschetto in occasione del Torneo Regionale Esordienti. Domenica 27 febbraio, Scalone ha debuttato sul ring del Palasport di Grugliasco nella semifinale del Torneo Esordienti Youth contro il coetaneo Alberto Piras del Boxing Club Torino. Dopo un buon avvio di match, in cui Gioele [...]





