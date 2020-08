Combattere senza pubblico è un’incognita per tutti, ma quando in palio c’è una cintura prestigiosa come quella di campione d’Italia dei Pesi Medi le motivazioni non mancano di certo. Lo sa bene Etinosa Oliha, pugile astigiano in forza alla Skull Boxe Canavesana che venerdì 23 agosto ha battuto nettamente al PalaDelta di Porto Viro lo sfidante Andrea Roncon con verdetto ai punti: 100-90, 98-92, 99-92 i punteggi dei cartellini dei tre giudici favorevoli al campione in carica. Accompagnato all’angolo dal maestro Alessio Furlan e dal tecnico Davide Greguoldo, Etinosa Oliha ha fatto valere la sua supremazia fisica e tecnica contro il rivale, rendendosi protagonista di un match in crescendo, premiato meritatamente dai giudici con il successo finale.

