Botti: tre feriti nel Canavese

Tre giovani nel Canavese sono rimasti feriti per l’impiego dei botti durante i festeggiamenti per il nuovo anno. Sono stati tutti medicati all’ospedale di Ivrea. Un ventiquattrenne di Salerano ha riportato ustioni agli arti superiori in seguito all’esplosione ravvicinata di un fuoco d’artificio. La prognosi è di dieci giorni. Un altro ragazzo, residente a Strambino, si è procurato una ferita alla mano destra: è stato dimesso con una prognosi di otto giorni. Infine un ragazzo di 21 anni di Ivrea è stato medicato al pronto soccorso per le escoriazioni agli arti subite a seguito dello scoppio improvviso di un petardo.

