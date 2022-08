BOSCONERO. E’ un giovane testimone che ha permesso ai carabinieri di arrestare il rapinatore del supermercato Crai di Bosconero. Il giovane ne ha seguito gli spostamenti e al 112 ha anche segnalato che quel malvivente alla stazione ferroviaria era appena salito a bordo della Canavesana diretta verso Rivarolo.

Era stato, quello di venerdì, un pomeriggio movimentato. Erano circa le sette e mezza di sera e il testimone stava pedalando in sella alla sua bici nelle vicinanze del supermercato in via Torino 14 a Bosconero. Sentite le urla di aiuto della cassiera, non ha avuto alcuna esitazione: ha immediatamente intuito che si trattava di una rapina e a quel punto si è lanciato all’inseguimento, restando a debita distanza, del rapinatore segnalandone gli spostamenti al telefono alle Forze dell’Ordine.

E così, grazie a quella segnalazione inoltrata anche alla polizia ferroviaria di Torino, il macchinista del convoglio ha fermato il treno alla stazione di Feletto in cui, nel frattempo, ad attendere il malvivente era arrivata una pattuglia dei carabinieri di Montanaro.

Qui i militari, anche grazie alla scrupolosa descrizione del giovane testimone, hanno fermato un 28 enne di Volpiano con precedenti penali. Il ragazzo da venerdì sera si trova rinchiuso in carcere a Ivrea in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

Poco prima di fuggire in treno il 28 enne di Volpiano era entrato nel supermercato e alle casse, impugnando un coltello da cucina, aveva minacciato la cassiera facendosi consegnare l’incasso: in tutto, il bottino ammontava a poco più di 500 euro.

Quei soldi, però, il rapinatore li ha abbandonato prima di salire a bordo del treno che lo ha portato a Feletto esattamente di fronte agli agenti. Si era disfatto del denaro perché si era reso conto di essere inseguito. Ma sempre il giovane testimone, dalla sella della sua bicicletta, aveva recuperato l’incasso rubato e, una volta arrivato di fronte agli agenti, glielo aveva consegnato.

