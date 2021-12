Sabato 11 Dicembre 2021, alle ore 21, l’Associazione Culturale Officina dell’Arte di Bosconero sarà lieta di ospitare e presentare l’ultimo spettacolo teatrale in programma per l’Anno 2021, prima di congedarsi per una breve pausa, in occasione delle festività natalizie.

“Una, qualcuna, per ora 7”, una rappresentazione tragicomica portata in scena dall’artista professionista, Federica Buzzi, che ne è anche l’ideatrice nonché autrice. Sul palcoscenico si vedrà un’attrice, un libro, una sedia, 7 costumi per 7 personaggi differenti che cercheranno di rispondere alle universali domande della vita, che prima o dopo ogni essere umano si pone: “Che cosa faccio qui, ora?” Ma soprattutto: “Io chi sono?”.

Ogni personaggio utilizzerà un diverso codice espressivo per rispondere a queste domande, attraverso il canto, la danza, la poesia, la clowneria, il gioco con il pubblico e il testo vivace. Tutti e 7 i personaggi disputeranno, in modo sarcastico e ironico, del conflitto interno di una donna alla ricerca di se stessa, che scoprirà il modo per ritrovarsi, ascoltarsi, parlarsi, riconoscersi, mandarsi a…e poi accettarsi. Con l’amore, però, non con l’accetta!

Per prenotare il proprio posto a teatro si dovrà chiamare il numero 3893126525, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Inoltre, in occasione dello spettacolo di sabato sera, l’Officina dell’Arte di Bosconero presenterà i laboratori teatrali per ragazzi, adulti e bambini, che partiranno nei primi mesi dell’anno 2022, e che saranno tenuti dalla bravissima Federica Buzzi presso il Teatro di Bosconero.

Si ricorda che, per poter accedere al teatro, tutte le persone maggiori di 12 anni dovranno esibire un Green Pass valido. Inoltre, per tutta la durata dello spettacolo, sarà obbligatorio indossare la mascherina.

L’associazione Officina dell’Arte e il Teatro di Bosconero vi aspettano numerosi per condividere sorrisi, e tante emozioni in un contesto divertente e riflessivo, dove la scena si fonde con la realtà, perché IL TEATRO E’ VITA!!!

