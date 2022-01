BOSCONERO. Parte il 29 gennaio la rassegna Dissimilis, organizzata dall’associazione Nuove Forme con la Fondazione Piemonte dal Vivo per la direzione artistica di Sergio Cavallaro. Cinque appuntamenti al teatro di Bosconero in cui volti noti del cinema e del teatro italiano offriranno spettacoli di qualità.

Il cartellone della rassegna si presenta come un elenco degli spettacoli che verranno rappresentati disposti l’uno sull’altro come i cubetti che un bambino impilerebbe per giocare. I cubetti stanno per cadere, ma al contempo sono l’espressione del carattere giocoso dell’infanzia. Perché, dunque, questa scelta grafica?

«Allestire un cartellone del genere non [...]