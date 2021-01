BOSCONERO. Sacche colorate e borracce agli studenti

In occasione del rientro a scuola dopo le vacanze natalizie, il Comune di Bosconero in collaborazione con l’associazione “L’albero amico” ed il contributo dello sponsor “Celesia”, hanno donato delle sacche colorate e delle meravigliose borracce a tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie. Anche

Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti