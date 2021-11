BOSCONERO. Gran debutto sabato 20 novembre per lo spettacolo “Una Nit” ideato dall’attore clown Riccardo Forneris.

Si tratta di una storia tragicomica che parla di un clown che non sa come si muore. Tra grasse risate e lacrime di commozione, lo spettacolo andrà in scena sabato 20 novembre alle 21 presso il Teatro di Bosconero.

Prenotazione obbligatoria al numero 3893126525.

Spettacolo consigliato dagli 8 anni in su.

