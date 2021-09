Una manifestazione che possa sempre di più apparire una vetrina/passerella nella quale poter instaurare un rapporto più innovativo e dinamico. Proporre ai visitatori un vasto percorso di visita tra mezzi agricoli, bestiame e prodotti del paniere rigorosamente del territorio. Bosconero ha sempre avuto un patrimonio agricolo di qualità legato alla morfologia del terreno. Ci sono molti giovani che si stanno avvicinando a questo fattore imprenditoriale, persone che in passato si erano allontanate da questo mondo, nel quale oggi più che mai si costruisce con forza l’eccellenza di questa parte del Canavese. In questa quarta edizione della FIERA AGRICOLA non ci saranno esclusivamente prodotti a chilometro zero ma verrà esposto tutto quello che ruota intorno a questo mondo: mezzi agricoli, bestiame, laboratori enogastronomici, insomma tutta la strada dal campo alle varie tavole. Ciò che si prefigge la manifestazione è un obiettivo molto particolare: quello di tutelare la biodiversità, della necessità di far conoscere e proteggere la produzione dei vari prodotti locali al fine – in un futuro molto prossimo – valorizzare un turismo consapevole che abbia lo scopo di capitalizzare un patrimonio importante dal punto di vista culturale, produttivo ed economico. Il fine settimana comprenderà anche eventi collaterali. Per i più ghiottoni il palato sarà appagato grazie alla collaborazione della Pro Loco che proporrà il pranzo domenicale di antica memoria, quando si chiamava “disnè”. Si potranno assaggiare tanti piatti della tradizione culinaria locale preparate dalle associazioni di Bosconero.

ECCO NEL DETTAGLIO TUTTI GLI APPUNTAMENTI

ASPETTANDO LA FIERA – SABATO 25 SETTEMBRE 2021

ORE 18.00 – SFILATA DEI TRATTORI

ORE 19.00 – 2° AGRIFOOD CON SOTTOFONDO MUSICALE DI BUBY – INGRESSO GRATUITO

4° FIERA AGRICOLA DI BOSCONERO – DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

LA FIERA, UN GIORNO DI FESTA – ORE 9 APERTURA AL PUBBLICO – MEZZI AGRICOLI, BESTIAME E PRODOTTI LOCALI SARANNO I VERI PROTAGONISTI DI QUESTA DOMENICA E INFINE LA TREBBIATURA DEL MAIS FATTA A LA “MODA VEJA”.

ORE 12.30 “PRANZO DEL CONTADINO” PRESSO LA PRO LOCO DI BOSCONERO, PER INFO E PRENOTAZIONI 3313631197