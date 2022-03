BOSCONERO. Gabriele Santarella si è spento venerdì mattina, alla stazione di Rivarolo, a soli 16 anni. Un attacco cardiaco lo ha fatto accasciare a terra, e sono stati inutili i tentativi di soccorso effettuati dal 118. Gabriele soffriva di una patologia cardiaca che lo aveva costretto a un’operazione durante l’infanzia.

Frequentava le scuole superiori al Cnos-Fap di San Benigno, e proprio dai suoi compagni sono arrivati i messaggi più commoventi per il giovanissimo amico scomparso. “Tutti però sappiamo che Gabriele sarà sempre con noi”, “Sempre pronto a mettere noi, suoi amici, prima di lui”, “Spero che il nostro Santa trovi felicità ovunque sia”, “Era un mio amico”, “Santa era un amico di tutti noi” hanno scritto i compagni di scuola all’Istituto, che ha pubblicato questi messaggi sulla sua pagina Facebook.

“Gabriele eri un rivoluzionario – hanno aggiunto dal Cnos-Fap – perché in un mondo dominato da prepotenti e violenti, hai rotto gli schemi con le tue armi: il tuo sorriso ed i tuoi modi gentili. Non hai risparmiato nessuno! Tutti eravamo convinti che il tuo cuore fosse il tuo punto debole: invece era la tua arma più potente! Grazie Gabry, anzi: grazie Santa! Perché con i tuoi modi e la tua presenza discreta ci hai dimostrato che si può vivere in modo diverso, che si possono conquistare gli altri con la gentilezza e il sorriso”.

