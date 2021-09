Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BOSCONERO. È difficile dire se “La mia Battaglia VR – Segnale d’allarme” sia teatro, cinema o qualcosa di diverso. Ma d’altronde lo spirito di Dissimilis, la rassegna che l’associazione NuoveForme organizza dal 2017 al Teatro di Bosconero, è proprio mettere in luce la diversità, in tutte le sue manifestazioni.

Sabato 25 settembre a salire (virtualmente) sul palco di Bosconero sarà uno degli attori italiani più apprezzati a livello mondiale: Elio Germano. La platea, già da qualche giorno, ha registrato il tutto esaurito. Ogni spettatore in sala sarà dotato di un visore di realtà virtuale che lo catapulterà in un altro spazio, alla ricerca del sottile confine tra illusione e realtà. Nato come one man show teatrale di Elio Germano, grazie alla regia di Omar Rashid lo spettacolo si è trasformato in un esperimento tecnologico di grande originalità, che promette di regalare al pubblico di Bosconero una serata indimenticabile.

L’appuntamento con protagonista Elio Germano chiuderà la versione estiva di Dissimilis, che ha già registrato due successi con “Amore e Psiche” e “Variazioni Enigmatiche” lo scorso luglio. Una

rassegna breve fortemente voluta dal direttore artistico Sergio Cavallaro e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, per dare al territorio un’importante occasione di riscoperta del piacere del teatro dopo i lunghi mesi di pandemia.

Dopo una breve pausa, si riprenderà con la rassegna autunnale il 23 ottobre, in compagnia della nota interprete comica Debora Villa. Seguiranno il 13 novembre l’omaggio a Cesare Pavese di Andrea Bosca, e il 4 dicembre il gradito ritorno a Bosconero di Pino Strabioli, con uno spettacolo sull’indimenticato Paolo Poli.

In attesa dell’apertura delle prevendite per le nuove date, è possibile richiedere informazioni e riservare dei posti scrivendo a biglietteria@nuoveforme.com o contattando il numero 329.4159802.

