BOSCONERO. In un video il messaggio di speranza per il futuro

Un cuore che batte, le immagini del paese che corrono, la speranza di tornare presto alle piccole normalità accantonate per il Covid.

E le emozionanti parole scritte da un bosconerese in occasione della Giornata Mondiale della Terra.

Tutto questo nei circa tre minuti del video diffuso dall’amministrazione comunale per dare forza ad un paese piegato duramente dal virus. Un paese che ha pagato un conto salato in termini di vittime, prime tra tutte il “Pif”, l’amato parroco, don Pierfranco Chiadò.

Un video, “Forza Bosconero”, legato ad un hashtag #unpaesemeraviglioso, per continuare a sperare di tornare quel che si era.

Ecco il testo integrale della lettera

La natura si sta riappropriando dello spazio che le avevamo preso in prestito.

I bambini torneranno ad occupare il proprio posto nei banchi di scuola, ritroveranno le proprie maestre, le Bidelle.

Torneranno ai giardinetti a divertirsi con i propri amici.

Torneremo a gioire per un gol del nostro amato Bosconero, torneremo anche a colpire quella dannata pallina nei nostri campi da tennis.

Torneremo a fare ginnastica e ad imparare le Arti Marziali, a combattere con le armi medievali.

La Pro Loco, la Rusa e la Pro Loco Mastri torneranno ad organizzare gli eventi che hanno contraddistinto la loro storia.

La filarmonica Bosconerese tornerà a colorare le nostre giornate con la sua meravigliosa sinfonia.

Tutte le associazioni, i commercianti, gli artigiani torneranno ad operare nel proprio settore, come hanno sempre fatto dal primo giorno che sono nati, sfoggiando le proprie eccellenze, dimostrando una volta di più di quanto siano speciali.

La Fiera Agricola e la Mostra dell’Artigianato torneranno a portare migliaia di persone nel nostro meraviglioso paese.

Gli Agricoltori torneranno ad accudire la propria terra costantemente..

La Chiesa della Madonna della Neve tornerà ad aprire le proprie porte alla gente insieme alle Sacre tende della domenica.

La Chiesa di San Giovanni Battista riaprirà alla gente e potremo tornare a celebrare tutte le funzioni religiose, purtroppo però mancherà la nostra guida, la sua assenza peserà tantissimo, ma siamo sicuri che il Pif sarà contentissimo di rivedere la chiesa con tutta la gente, e lui sarà lì con noi.

Torneremo a vivere tutti insieme le numerose manifestazioni del nostro paese.

Gli anziani torneranno a popolare la piazza.

I giovani torneranno ad incontrarsi nei posti che li hanno sempre accolti.

IL mitico Oratorio Suor Paola riaprirà le porte a tutti i bambini, gli animatori ricominceranno il loro percorso di crescita da educatori.

Il teatro riaprirà il sipario a tutti gli spettacoli che lo rendevano un’eccellenza del territorio.

Chi è di scena ricomincerà a fare i suoi spettacoli meravigliosi.

Dopo questa battaglia riconosceremo ancora di più la grandezza dei dipendenti della casa di riposo, degli infermieri dei medici.. torneranno ad occupare il proprio posto non trovando più tanti pazienti, che erano diventati amici. Saremo grati per tutta la vita a tutti i commercianti, le associazioni, le persone i volontari che nel loro piccolo hanno dato un contributo enorme.

Ciò che non cambierà, è che bosconero era #unpaesemeraviglioso prima e lo sarà ancora di più. Forse impareremo ad apprezzarlo un po’ di più.

E sarà bellissimo tornare tutti insieme a vivere il nostro paese, Bosconero.

