BOSCONERO. Il 23 aprile a Bosconero torna la parata dell’Alfred Clown Festival, aspettando la manifestazione vera e propria in programma il 7 maggio. QUesto il programma della parata: alle ore 16 ci sarà il ritrovo in piazza a Bosconero. Alle 16.15 la partenza parata con trattore, carrelli, a piedi o in bicicletta in giro per il paese.

Alle 18 circa ritorno in piazza per il concorso dei clownoscar. Ma comè nata l’idea della parata e qual è il suo scopo? La risposta la dà Riccardo Forneris, tra i volti più conosciuto dell’Alfred Clown Festival.

