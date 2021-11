Come nasce un clown?

A questa domanda Riccardo Forneris non sa rispondere e nel tuo ultimo spettacolo il suo personaggio non sa neppure cosa sia la morte pur trovandosi alle prese con essa.

Tra grasse risate e lacrime di commozione il debutto di “Una Nit”, sabato 20 novembre al Teatro di Bosconero, è stato un successo.

Riccardo Forneris lo abbiamo incontrato giovedì scorso a soli due giorni dalla Prima.

“Essere un clown è un attitudine, un modo di essere – racconta -. Non si diventa, ci si nasce e poi si possono affinare le [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.