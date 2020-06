BOSCONERO. Don Stefano Teisa prende il posto di don Chiadò

Sarà il rivarolese don Stefano Teisa a prendere il posto dell’amato Pif, don Pier Franco Chiadò, il parroco strappato via dal Covid durante la fase più acuta dell’emergenza coronavirus.

La presentazione ufficiale alla comunità bosconerese si terrà domenica prossima, 21 giugno, in occasione delle celebrazioni per San Giovanni, patrono di Bosconero. A presentarlo ai fedeli sarà il vescovo in persona, monsignor Edoardo Aldo Cerrato.

Don Stefano Teisa, rivarolese di nascita e di famiglia, continuerà ad occuparsi anche delle parrocchie di Feletto e di Lombardore, dalle quali proviene.

