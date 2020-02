BOSCONERO. Cambiati i sensori lungo i binari

Alla fine è bastato poco per risolvere un problema grande come le sbarre che restano chiuse per tempi improponibili. E’ bastato cambiare i sensori lungo i binari. Ad accorgersene è stato un cittadino attento che racconta: “Rimaneva chiuso l’intermedio e non si attivavano gli altri. Risultava sempre [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti