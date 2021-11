BOSCONERO. Al teatro di Bosconero un grande omaggio a Cesare Pavese. Andrea Bosca in scena per il secondo appuntamento di Dissimilis.

Nel capolavoro di Cesare Pavese “La Luna e i Falò” ci sono immagini, frasi e personaggi rimasti indelebili nella memoria di ogni lettore. Ad affrontare il difficile compito di portare la pagina scritta sulla scena, sabato 13 novembre a Bosconero, sarà un talento riconosciuto del cinema e del teatro italiano: Andrea Bosca. Il celebre attore ha più di un punto di contatto con il lavoro di Pavese: è originario di Canelli, a due passi dai luoghi de “La luna e i Falò”, e anche lui, come il protagonista Anguilla, torna in Piemonte alla ricerca delle sue radici dopo avere ottenuto successi lontano da casa.

L’appuntamento è per sabato 13 novembre alle 21 presso in Teatro di Bosconero, via Villafranca 5

Dopo aver collaborato con registi del calibro di Mario Martone, Ferzan Ozpetek e Abel Ferrara, ed aver conquistato il grande pubblico nei panni di protagonista di tante importanti fiction, Andrea Bosca si confronta con un classico della letteratura del Novecento dando vita, da solo sulla scena, alle Langhe del Dopoguerra descritte da Pavese. Una grande prova d’attore, per la regia di un altro volto noto del cinema italiano, Paolo Briguglia. “La luna e i falò”, in scena il 13 novembre alle ore 21, è il secondo appuntamento stagionale della rassegna Dissimilis, aperta lo scorso 23 ottobre dal divertente show di Debora Villa.

“Con Debora Villa abbiamo registrato il tutto esaurito come negli ultimi appuntamenti estivi – racconta il direttore artistico Sergio Cavallaro – ma questa volta finalmente con il teatro a piena capienza. C’è nel pubblico una grande voglia di partecipare e di ritrovarsi, e in noi c’è la determinazione a non deluderlo”. Un dato che fa ben sperare per il seguito della rassegna, che dopo lo spettacolo di Andrea Bosca proseguirà, il 4 dicembre, con il conduttore RAI Pino Strabioli in un omaggio all’indimenticato Paolo Poli.

Per partecipare alla serata del 13 novembre è necessaria la prenotazione. Per agevolare le operazioni di ingresso in teatro, rese più complesse dai controlli anti Covid, si consiglia di preacquistare il biglietto online sul circuito Vivaticket.

In alternativa è possibile riservare i posti scrivendo alla mail biglietteria@nuoveforme.com o chiamando il numero 329.4159802.

Commenti