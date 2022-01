Cinquanta milioni di euro per le borse di studio riguardanti l’anno accademico 2021-2022 nel bando emesso da Edisu, l’ente regionale per il diritto allo studio universitario del Piemonte, rivolto al sostegno al diritto allo studio e per i servizi abitativi.

“Dei 50 milioni stanziati, il 66% sono stati destinati per gli studenti residenti in Italia, il restante 34% per gli studenti stranieri. Il 26% dei fondi erogati è stato assegnato agli studenti residenti in Piemonte. Dei 13 milioni di euro destinati ai piemontesi il 58,5% è stato assegnato in provincia di Torino e il restante [...]



