BORGOSESIA. Sindaco Tiramani: “Violazioni? Il decreto lascia appigli”

“Se c’è una violazione del decreto ministeriale? Premettendo che noi abbiamo fatto una delibera apposita, dal nostro punto di vista il decreto lascia degli appigli”. Lo dice il sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani, sul ‘progetto di assistenza’ ai bambini inaugurato questa mattina in alcuni spazi di proprietà comunale. “Sul ‘Cura Italia’ – prosegue – l’articolo 48 invita i Comuni ad utilizzare le cooperative in essere, e questo abbiamo fatto. Il decreto vieta di erogare servizi educativi, e questo non è un servizio educativo. Vieta aggregazioni minorili, con un distanziamento inferiore ad un metro, cosa che nel caso di Borgosesia non avviene perché abbiamo classi da 35 metri quadri con cinque bambini all’interno più un educatore. Quindi stiamo parlando di 5-6 metri quadri a testa. In questo modo si evita il discorso dell’assembramento”.

Il “No” dei sindacati all’apertura delle scuole nel vercellese

La riapertura sperimentale dei servizi educativi a Borgosesia, Quarona e Varallo porrebbe a rischio la salute e la sicurezza delle famiglie e dei bambini stessi, oltre che delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Lo dicono i sindacati Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, in una lettera al sindaco di Borgosesia, alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, dell’Ufficio scolastico territoriale di Vercelli e all’assessore regionale all’Istruzione “Mentre il Ministero dell’Istruzione a livello nazionale e il Politecnico di Torino a livello locale, stanno studiando la sostenibilità della riapertura a settembre, i sindaci Tiramani, Pietrasanta e Botta sembrerebbero avere già trovato la soluzione, senza considerare la manifesta violazione del Dpcm del 26 aprile (sospensione dei servizi educativi) e della Nota del Ministero dell’Istruzione (del 10/3/2020 sul lavoro agile)”. In particolare i sindacati vogliono sapere se sia già stata presentata al Consiglio dell’Istituto comprensivo di Borgosesia la richiesta di utilizzo dei locali scolastici; se sia stato siglato un protocollo d’intesa fra istituto comprensivo e amministrazione comunale sull’utilizzo dei locali scolastici e sulle modalità di riconsegna alla scuola, nonché sul personale addetto all’apertura e chiusura e alla pulizia della scuola. Solo quando ci saranno adeguate risposte sui quesiti posti – affermano i sindacati – sarà possibile avviare la discussione sull’utilizzo dei locali scolastici, dopo il termine delle lezioni e previo un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti interessati.

