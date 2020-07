Borgosesia schiera un bidone-carro armato

Un carro armato-bidone che contiene, al suo interno, una carcassa di automobile arrugginita: è la scultura installata nel Parco Magni di Borgosesia (Vercelli) dall’amministrazione comunale come simbolo della battaglia che le nuove generazioni dovranno combattere contro l’inquinamento e a sostegno del riciclo.

L’autore è Ruben Bertoldo, lo stesso che ha realizzato i due calici in metallo apparsi sulle colline di Gattinara. “L’opera – spiega l’assessora all’Ambiente Eleonora Guida – Si intitola Ri-vivere. L’autore ha voluto rappresentare le conquiste che i bambini di oggi dovranno fare in futuro, riciclando il mondo attuale e trasformandolo in un mondo migliore e pulito. Saranno organizzate visite guidate al Magni per i bambini, ai quali sarà illustrato il senso e la finalità dell’opera“.

A settembre prenderanno anche il via le iniziative legate alla campagna di Unione Montana Valsesia “Valsesia Plastic Free”; inoltre ai bambini di Borgosesia verranno illustrare le analisi che l’Università di Milano sta effettuando su diverse postazioni lungo la Sesia, dove vengono prelevati campioni di acqua e sedimenti da analizzare per verificare lo stato di salute del fiume e l’eventuale presenza di materiali plastici.

