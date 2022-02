Dopo oltre un anno e 123.000 somministrazioni effettuate, dal 28 febbraio il Teatro Pro Loco di Borgosesia (Vercelli) non sarà più centro vaccinale e tornerà nelle disponibilità del Comune, che lo utilizzerà per gli spettacoli. Un appuntamento già certo il 6 aprile, riservato agli studenti delle scuole superiori della città: a Borgosesia arriverà una tappa del progetto culturale-turistico dedicato a Dante Alighieri.

A maggio torneranno i tradizionali appuntamenti di carnevale, quest’anno ‘slittati’ di un paio di mesi per la sicurezza di tutti. Ad aprile, inoltre, riprenderà la stagione teatrale interrotta nel 2020 a causa della pandemia: il primo spettacolo, in calendario il 5 aprile, sarà The legend of Morricone.

“Siamo orgogliosi che in questo spazio – spiega il sindaco Paolo Tiramani – tanti valsesiani e anche persone provenienti dal circondario, di cui moltissimi giovani, abbiano potuto ricevere il vaccino che ci sta portando fuori dall’incubo della pandemia. Con ottimismo ora è tempo di girare pagina: con i miei assessori abbiamo iniziato ad organizzare alcuni appuntamenti per restituire ai borgosesiani il piacere del teatro. Sul palcoscenico torneranno gli spettacoli, e mi auguro di vedere in sala tanta gente”.

