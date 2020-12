BORGOSESIA. Così Tiramani vuole revocare le norme anti Covid a Natale

Il sindaco di Borgosesia (Vercelli) e parlamentare della Lega Paolo Tiramani ha inviato oggi alla Presidenza del Consiglio una istanza di annullamento/revoca in autotutela del Dpcm anti Covid del 3 dicembre, che prevede divieti di circolazione nelle ore notturne e l’obbligo a rimanere in casa nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

“In questi giorni – dice – ho ricevuto ripetute segnalazioni da parte di miei cittadini, che lamentano una mortificazione sociale a causa del decreto, che non solo è vessatorio, ma anche antigiuridico, inopportuno ed illegittimo“.

Tiramani annuncia di aver prodotto un documento che mette a disposizione dei sindaci italiani, e che analizza i contenuti del decreto, “che vanno contro – aggiunge – ai diritti previsti dalla Costituzione e causano danni oggettivi alla popolazione. Più numerosi saremo a far sentire la nostra voce, più speranze abbiamo di offrire a tutti gli Italiani la possibilità di trascorrere le festività natalizie in un clima di serenità. Che non vuol dire irresponsabilità, ma poter condividere i momenti più importanti delle tradizioni cristiane con i propri cari“.

