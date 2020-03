BORGOSESIA. Coronavirus, un “super coach” a servizio delle imprese

CORONAVIRUS BORGOSESIA. Un “super coach” a servizio dell’imprenditoria locale per affrontare il periodo difficile che tutti stanno vivendo. Ad arruolarlo, a partire dalla prossima settimana, il Comune di Borgosesia (Vercelli). Si tratta di un’esperta del settore, che senza alcuna spesa per il municipio sarà a disposizione di imprenditori e titolari di attività commerciale per consigli su strategie e consulenze.

“Sentendo intorno a me crescere la preoccupazione tra le imprese e tanti professionisti – spiega il sindaco Paolo Tiramani -, che sanno di dover affrontare un momento difficile, anche a livello emotivo, per gestire le difficoltà che si presenteranno nel dopo-covid, ho chiesto all’esperta se fosse disponibile a darci una mano: lei ha accettato con entusiasmo“.

La super coach è Fabrizia Ieluzzi, trainer e consulente in strategie, che da 25 anni si occupa di comunicazione e problem solving. “Mi auguro – conclude Tiramani – che il territorio sappia cogliere questa grande opportunità; abbiamo un grande tessuto economico da salvare, e la possibilità di avvalerci di un’ottima professionista che si è messa gratuitamente a nostra disposizione per darci una mano nel trovare le giuste soluzioni. Ci risolleveremo più forti di prima“.

