BORGOSESIA. Bambini felici per il rientro a scuola

Tra i primi a presentarsi questa mattina nella palestra del Comune di Borgosesia (Vercelli), per il via del progetto di assistenza per bambini, c’è Leonardo, 6 anni. “Sentivo la mancanza dei compagni di classe – dice – e ritrovare gli altri bambini è stato bello. I prossimi giorni? Non so ancora cosa farò…”. Il servizio, partito nonostante lo stop all’utilizzo della scuola, e le polemiche, è considerato “molto utile” da Raffaella La Placa, educatrice di Serravalle Sesia (Vercelli) che questa mattina si occupa di un gruppo di bambini delle elementari. “Per i bimbi trascorrere due mesi a casa da scuola è stato difficile – sostiene – Dopo due mesi che non stai a contatto con i piccoli, rivederli è un’emozione. Anche per loro è stata dura tutto questo tempo senza il contatto con i compagni”. Cinque i banchi distanziati l’uno dall’altro all’interno dello stabile, individuato dall’amministrazione comunale come alternativa alle scuole cittadine. “Stamattina abbiamo iniziato a fare conoscenza – aggiunge Pamela Bianchi, operatrice impegnata con un altro gruppo di bambini delle elementari, tra cui due fratelli -; proseguiremo con alcuni compiti, disegni e lavoretti, prima di poter andare a fare una passeggiata nel parco”.

Il Ministero dell’Istruzione sottolinea, in una nota, che il progetto di riapertura delle scuole nel comune di Borgosesia “era in aperto contrasto con il quadro normativo e le disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del Covid-19. Pertanto, l’Ufficio scolastico territoriale di Vercelli ha scritto nella giornata di ieri ai dirigenti scolastici delle scuole interessate, ricordando le norme attualmente in vigore”. Il riferimento del ministero è ad un articolo pubblicato sul quotidiano ‘La Repubblica’ “in cui – scrive il ministero – si lascia intendere che la Ministra Azzolina avrebbe bloccato il progetto di riapertura delle scuole nel comune di Borgosesia per ‘fastidi personali'”.

