BORGOSESIA. La procura di Vercelli, come atto dovuto, ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per la morte della donna di 81 anni, Maria Grazia Della Latta, avvenuta ieri mattina in una casa di Borgosesia dove l’anziana viveva con il badante.

L’ipotesi di reato è di omicidio colposo; i magistrati dovranno appurare la causa del rogo e se esistono eventuali responsabilità. La pista su cui si sono orientati gli investigatori fin dalle prime ore di ieri, tuttavia, rimane una sigaretta lasciata accesa.

La donna, a quanto raccontano i conoscenti, era un’accanita fumatrice, e aveva l’abitudine di [...]