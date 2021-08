Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BORGOMASINO. Seconda candidatura per Salvatore Veneto, l’edicolante di Borgomasino che già si era presentato come sfidante di Gianfranco Bellardi alle scorse elezioni politiche terminate poi a suon di carte bollate, tra ricorsi e sentenze, fino in Cassazione, che hanno fatto slittare le elezioni di tre anni.