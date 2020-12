BORGOMASINO. Si indaga per omicidio colposo per i morti nella Rsa

Coronavirus nella Rsa di Borgomasino. La Procura ora indaga per omicidio colposo. In un primo momento il fascicolo era stato aperto senza un preciso capo di imputazione come “atti relativi” ai fatti denunciati.

A far scattare le indagini erano state le denunce dei familiari delle anziane vittime.

In soli 15 giorni, [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti