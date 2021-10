Ascolta l'Audio Dell'Articolo

E’ sindaco per 13 voti. Vittoria di misura per Antonella Pasquale con la lista “Per Borgomasino”. La responsabile di Confesercenti Canavese e Valli di Lanzo per una manciata di voti stacca Andrea Forchino, alla guida della lista “Rinnovamento”. 201 voti contro 188.