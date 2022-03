Antonella Giovanna Pasquale, classe 1968, è sindaco di Borgomasino dal 4 ottobre 2021.

Possiede una laurea magistrale in giurisprudenza e tra poco in anche in economia. È la responsabile di Confesercenti per le zone del canavese e delle valli di Lanzo.

Come riesce a conciliare l’attività professionale con quella di primo cittadino?

È molto impegnativo. Sono due attività che richiedono molto impegno e costanza, ma al contempo generano situazioni sfidanti; l’obiettivo di creare nuove opportunità per le imprese da un lato e per un’intera comunità dall’altro, mi motiva molto.