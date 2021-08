Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Andrea Forchino, Antonella Pasquale e Salvatore Veneto. Sono questi i tre candidati che si sfideranno alle urne per riprendere la guida del paese dopo tre anni di commissariamento.

Antonella Pasquale, responsabile di Confesercenti area Canavese e Valli di Lanzo, avrà in lista con lei Gianfranco Bellardi, sindaco per tre mandati e un pezzetto. Si dimise poco dopo le elezioni del 2018 a causa della bufera scoppiata per quel suo quarto mandato.