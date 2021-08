Ascolta l'Audio Dell'Articolo

BORGOMASINO. Ha 39 anni e guiderà “Rinnovamento” una lista dal cui nome si possono già delineare i tratti salienti del programma.

Si tratta di Andrea Forchino, un borgomasinese doc alla sua prima candidatura, ma con un curriculum di tutto rispetto alle spalle. “Sono tornato a vivere a Borgomasino dopo essere stato molti anni via per studio e per lavoro – racconta Forchino -. Ho ristrutturato la casa di mio nonno e abito da due anni in [...]