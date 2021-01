“Non ho nessun motivo di temere. La giustizia per ben due gradi ci ha dato ragione. Son certo che sarà così anche in cassazione”.

Salvatore Veneto, tra i firmatari del ricorso contro l’elezione di Gianfranco Bellardi nel giugno del 2018, è sereno. Venerdì prossimo, 22 gennaio, la [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti