BORGOMANERO. Segre: proposta non passa, “questione tecnica”

Scontro politico a Borgomanero sulla bocciatura della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. La proposta presentata dal Pd, infatti, non è passata perché non ha raggiunto il numero di firme richiesto, almeno i due terzi dei consiglieri comunali. “I consiglieri di maggioranza non hanno voluto apporre la loro firma, un fatto gravissimo”, accusa Simone Calderoni, capogruppo Pd. Il sindaco di centro-destra Sergio Bossi replica: “non ci sto a chi fa passa la nostra città come razzista o antisemita. – dice – E’ un fatto tecnico, il regolamento è quello. Ma siamo pronti a dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre a fronte di un documento condiviso. Forse – prosegue il primo cittadino di Borgomanero – qualcuno dimentica che fui proprio io, nell’aprile 2018, a chiedere a Liliana Segre di intervenire a Borgomanero per un incontro con gli studenti delle nostre scuole. Se il Pd vuole strumentalizzare la cose ha sbagliato strada”.

Commenti