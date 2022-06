Un’estate di lavori a Settimo Vittone. L’Amministrazione comunale dà il via alla riqualificazione e messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia “G. Orlarey”. Utilizzerà buona parte di un contributo statale di 50mila euro integrando con risorse proprie l’investimento che dovrebbe ammontare a 80mila euro. E non sarà l’unica opere estiva. E’ prevista la manutenzione straordinaria e il miglioramento delle condizioni di sicurezza della SP 72 per un importo di 170mila euro come da progetto dell’Architetto Maria Rosaria Sorbo, in questo caso finanziato con contributo della Città Metropolitana di Torino e fondi comunali.



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.