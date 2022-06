Ora Borgofranco ha un portabiciclette. Una piccola attrezzatura che mancava e oggigiorno fondamentale con l’exploit che ha conosciuto l’attività ciclistica sotto la pandemia e che ha generato un’ondata di appassionato delle due ruote pronti a partire il sabato o la domenica mattina alla volta di laghi o montagne e, senz’altro, Borgofranco non può che essere una tappa verso la Valle d’Aosta. Che sia una sosta per un viaggio lungo o breve, senz’altro la Pro Loco ha donato al comune qualcosa di utile per cittadini e passanti. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza del [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.