Inaugurato un nuovo Spazio Enel Partner a Borgofranco nei locali di via Aosta 66.

E’ aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 18:30; martedì e giovedì dalle 9:30 alle 13 e il sabato dalle 9:30 alle 12.