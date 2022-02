Nell’ultimo consiglio comunale è stato approvato il bilancio del Comune ed è stato anche approvato il piano del Paesc. Il tema centrale è quello delle emissioni, del calore e dell’inquinamento di qui al 2030.

Oltre a questo si è deciso che le aree non metanizzate del paese continueranno ad avere il contributo spettante per l’ammanco, mentre le aree metanizzate l’anno scorso come via Nicoletta e via Fornace non godranno più del contributo.