BORGOFRANCO. Ma come si fa a prevedere tre anni di chiusura di tutta la tratta ferroviaria da Aosta a Ivrea e non interpellare il Comune di Borgofranco? Di più: Borgofranco non è stato preso in considerazione. Minimamente. Che ne sarà del traffico viario una volte bloccate la sp 69, in direzione Bajo Dora, da un lato, e via Quassolo, dall’altra, nell’ambito del progetto di elettrificazione di tutta la tratta?

Chiaro come il sole, alla luce del giorno, che la viabilità, già strozzata a sufficienza del centro storico, non può che [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.