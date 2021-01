BORGOFRANCO. Riqualdora: un’oasi ambientale lungo il fiume

Un vero e proprio bosco lungo la Dora Baltea, lo racconta così il Sindaco di Borgofranco, Fausto Francisca.

“Il “contratto della Dora Baltea” – spiega il primo cittadino – è ormai in dirittura d’arrivo. Lungo la Dora, anni fa, abbiamo individuato “il bosco di Baio” come parco [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti