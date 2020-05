BORGOFRANCO-MERCENASCO. Due feriti in due incidenti stradali

BORGOFRANCO-MERCENASCO. Due feriti trasportati negli ospedali torinesi in codice rosso: è il bilancio di altrettanti incidenti stradali accaduto oggi pomeriggio, domenica 24 maggio, lungo le strade del Canavese. La prima domenica post lockdown è stata caratterizzata dal sangue lungo le strade.

L’incidente più grave è accaduto a Borgofranco in frazione Bajo Dora dove un 20 enne di Montalto Dora, al volante di una Peugeot, è rimasto ferito dopo che con l’auto ha sfondato un terrapieno in cemento e in seguito all’urto l’auto ha terminato la corsa a ruote all’aria. Soccorso dal 118 è stato trasferito in elisoccorso al San Giovanni Bosco.

Il secondo incidente, quasi contemporaneamente, è accaduto lungo la Statale 26 a Mercenasco. Qui un motociclista di 58 anni in sella ad una moto da enduro si è scontrato contro una Toyota Aygo, tamponandola. Il motociclista è stato soccorso dal 118 e poi trasferito in elisoccorso al Cto. Entrambi gli incidenti sono stati rilevati dai carabinieri della compagnia di Ivrea.

